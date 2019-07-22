Агенты вливания

Извращенцам и коррупционерам Вашингтон поможет материально

В США стартовала "Программа противодействия пагубному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence – CMKI). Ее анонсировало Агентство США по международному развитию (USAID). Программа запущена в соответствии со Стратегией национальной безопасности США и миссией USAID, которая заключается в оказании помощи властям, гражданскому обществу и частному сектору в странах-партнерах на пути к их самодостаточности.

Событие вроде бы рядовое для эпохи ожесточенного информационного противоборства, но еще раз подтверждающее, что за свои ценности и приоритеты необходимо бороться, в том числе там, где необходимо сохранить геополитическое влияние и на территориях конкурентов. Влияние борьбы с "пагубным влиянием Кремля" на собственное население подразумевает создание необходимого актива, на который можно опереться в нужный момент.

В области "демократии и закона" USAID будет создавать инструменты для настроенных на реформы лидеров, а также структур гражданского общества, которые ставят своей целью борьбу с коррупцией во власти. Среди других направлений – поддержка независимых СМИ. По словам главы бюро USAID по делам Европы и Евразии Брока Бирмана, новая система противодействия влиянию Кремля "может стать источником вдохновения для миллионов россиян, которые жаждали свободы, лежащей в основе человеческого достоинства".

Подготовка "настроенных на реформы лидеров" и "гражданского общества" в самом общем виде включает в себя создание агентуры влияния и предполагает:

“ Когда в трудное время деятели культуры и "властители дум" с народом, это выглядит как колонна танков "Малый театр – фронту" ”

выявление амбициозной молодежи, ее обучение, как правило, за рубежом по программам обмена и дальнейшее сопровождение (финансовое и медийное) через вовлечение в правозащитную деятельность с выраженным антиправительственным оттенком;

поддержку неформальных авторитетов в национальных, экологических и тому подобных движениях;

сопровождение коррумпированных чиновников, которые имеют интересы и активы за пределами страны и влияют на принятие государственных решений или входят в кадровый резерв для выдвижения на руководящие должности;

формирование прозападной культурной элиты, представители которой были бы способны влиять на мировоззрение населения, главным образом мегаполисов и молодежной аудитории.

Все эти категории сами по себе неспособны изменить политическую ситуацию в стране, во всяком случае если не созданы определенные условия вроде экономического кризиса или паралича системы государственного управления, поэтому их задача – расшатывать власть и быть готовыми активно действовать в нужный момент. Особую роль играет культурная элита, поскольку именно она влияет на общественное сознание.

Условие его трансформации в нужном для прозападных "властителей дум" ключе – наличие и культивирование в стране либеральной идеологии, несмотря на то, что президент однозначно высказался о ее ущербности. Формальное отсутствие государственной идеологии является по сути условием для культивирования либеральных ценностей, несмотря на то, что они идут вразрез с ментальностью нашего этноса.

В нашей истории "властителями дум", как правило, считались представители гуманитарной интеллигенции, двурушничество определенной категории которых на переломных этапах – отдельная тема. И в конце XIX – начале XX века российские либералы оставались одной из главных движущих сил разрушения государства. Неизменно находясь в оппозиции к действующей власти, они радостно поддерживали все, что ее ослабляет: приветствовали террористов, убивавших городовых и государственных чиновников, слали поздравительные телеграммы японскому императору после поражения нашей эскадры в Цусимском сражении, боролись против "мракобесия" в виде традиционных для России религиозных конфессий. А после прихода таких же либералов к власти, как это было с Временным правительством, быстро убеждались, что народ их не принял. Большая часть этих "властителей дум" затем влачила жалкое существование за рубежом, где за редким исключением никому не была нужна, а меньшая стала сотрудничать с советской властью, но тоже не всегда искренне.

В советский период сформировалась новая гуманитарная интеллектуальная элита из писателей, поэтов, кинорежиссеров, театральных деятелей, музыкантов и актеров. Были созданы выдающиеся произведения искусства. Произошла культурная революция. Возникла новая социальная общность – советский человек. Государство осознавало значимость "властителей дум" – им были созданы все условия для творчества, придан соответствующий социальный статус. Ссылки на то, что кому-то не давали возможности самовыражаться, можно оставить без внимания – ни один диссидент не оставил ничего сопоставимого с "Тихим Доном". По той же причине отсутствия таланта ни один из "гонимых по идеологическим причинам" за годы, прошедшие после смены советской государственности, ничего значимого не произвел. Пока СССР был сверхдержавой, почти все "инженеры человеческих душ" восхваляли советский строй, но при этом определенная часть из них, держа фигу в кармане, постоянно критиковала власть, одновременно пользуясь домами творчества и дачами, стяжая премии, награды и прочие блага. Когда государство оказалось неспособно поддерживать их привычный статус "властителей дум", они взялись расшатывать его так же, как делали их предшественники на рубеже веков.

Ушел в прошлое советский период государственности – и те же "творческие интеллигенты" в обеих столицах начинают ругать ретроградов во власти, которые посмели поместить под арест "модного театрального режиссера" Серебренникова. Того, который превратил один из старейших московских театров с классическим репертуаром в Гоголь-центр и чьи постановки с явной ориентацией на сексуальные меньшинства стали притчей во языцех. Именно его ученики во время завершения театральной смены международной фестиваль-школы современного искусства "Территория", входившей в программу форума "Таврида" (организатор – Федеральное агентство по делам молодежи, то есть деньги – из государственного бюджета), продемонстрировали постановку, во время которой девушки в белых футболках и черных штанах, разбившись на пары, страстно целовались под песню "Трава у дома" группы "Земляне", а потом облили себя водой, чтобы все присутствующие убедились в отсутствии у них нижнего белья под одеждой. Затем то же самое попыталась проделать мужская пара "артистов". Предвкушая последствия (то есть по какой статье за это могут наказать), создатели данного экзерсиса непосредственно перед его началом озвучили формулировку статьи 6.21 КОАП. То есть их не страшит сумма штрафа, который полагается за такое правонарушение, а уголовная ответственность не предусмотрена.

Не случайно ли "Программа противодействия пагубному влиянию Кремля" подразумевает поддержку "либеральной интеллигенции", возмущенной реакцией властей на панк-молебен Pussy Riot в храме Христа Спасителя, переносом сроков постановки тем же "модным режиссером" балета, посвященного танцовщику Нурееву, ситуацией вокруг возведения храма в Екатеринбурге... А как возмутилась определенная часть "властителей дум" после ответа президента на критику Элтоном Джоном решения "Централ Партнершип" вырезать из вышедшего в российский прокат фильма "Рокетмен" сцены с однополыми сексуальными отношениями.

Хочется еще раз обратиться к поклонникам Серебрянниковых, Шевчуков, Макаревичей, Басилашвили, Сокуровых, Ахеджаковых, Гербер, Фатеевых и других "икон рукопожатной культурной оппозиции": мы уже теряли страну под заклинания "так жить нельзя" и "ждем перемен".

Сейчас Россия находится под режимом санкций, воюет с терроризмом, восстанавливает международный авторитет. Нам нужно помнить, что когда в трудное время деятели культуры и "властители дум" с народом, то это выглядит как колонна танков "Малый театр – фронту", а не как подписи в защиту сомнительного модного режиссера, обвиненного в банальном воровстве и традиционная "фига в кармане" тому самому государству, на дотации которого содержатся театры, музеи, библиотеки, учебные заведения, снимаются кинокартины.

В момент ожесточенной геополитической схватки оружием становятся книга, подмостки, видеосюжет, текст в прессе. А при определенных условиях люди могут выйти со сцены или из телестудии на большое политическое поле. И здесь либо ты поддерживаешь собственное государство, у которого масса сложных, но решаемых проблем, либо тебя поддерживают извне и ты становишься куклой в антироссийской постановке.

Григорий Никоноров, кандидат философских наук

Игорь Родионов, кандидат технических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года