Раскрыт производитель "взрывоопасной" батареи АС-31 "Лошарик"

Производителем литий-ионной батареи, из-за которой, предположительно, произошло возгорание внутри атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", выступает петербургская аккумуляторная компания "Ригель", пишет "Фонтанка".

К подобному выводу газета пришла, изучив сайт госзакупок. Согласно изданию, у "Ригеля" с судопроизводителями насчитывается четыре контракта, связанных с "взрывоопасными" литий-ионными аккумуляторными батареями (ЛИАБ) для субмарин. "Фонтанка" пишет, что точное число изделий петербургской компании, установленных на подлодки, засекречено, а работы по созданию ЛИАБ для глубоководных аппаратов велись около пяти лет.

"Я думаю, никто бы эту батарею туда [АС-31 "Лошарик"] не поставил. Если поставили, то идиоты. Извините, сомневаюсь, что туда кто-то поставил эту батарею. Ей там не место, она там не нужна", — приводит газета слова одного из бывших руководителей аккумуляторной компании.

9 июля "Фонтанка", ссылаясь на несколько структурно между собой не связанных источников, написала, что авария на АС-31 "Лошарик" могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.

1 июля в процессе проведения батиметрических измерений на одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны России произошел пожар, в результате которого из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Позднее в тот же день, согласно данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, стало известно, что пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик".