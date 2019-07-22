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22.07.2019
WarSpot

Американский флот намерен вооружиться беспилотными кораблями и субмаринами

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Источник изображения: warspot.ru

Военно-морские силы США намерены усилиться беспилотными кораблями и субмаринами. Вчера, 18 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что американское военное командование опубликовало запрос о предоставлении предложений (Request for Proposal, RFP) в рамках проекта MUSV.

Средний беспилотный корабль (Medium Unmanned Surface Vehicles, MUSV) — одна из приоритетных программ ВМС США. MUSV, а также корабли LUSV (Large Unmanned Surface Vehicles) и XLUUV (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles) должны положить начало полноценному беспилотному флоту, способному длительное время действовать автономно (в том числе во время боевых операций).

Надводный беспилотник, созданный в рамках проекта ACTUV.

Источник изображения: navyrecognition.com

MUSV стала первой программой, в рамках которой флот запросил RFP. Аналогичные запросы для LUSV и XLUUV должны быть опубликованы в ближайшее время. Под обозначением среднего беспилотного корабля в ВМС США подразумевают автономное плавсредство длиной от 12 до 50 м, оснащённое разведывательными модулями, а также имеющее модульную конструкцию и способное адаптироваться под различные задачи. Под это обозначение попадает "охотник за субмаринами" ACTUV, программа разработки которого перешла в секретный режим.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
ACTUV
Проекты
БПЛА
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