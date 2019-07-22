$210 тысяч и четыре течи: Украина купит списанные катера

Украина планирует купить у Польши списанные ракетные катера

Киев задумался о приобретении у Польши больших ракетных катеров, списанных в 2013 году. Их стоимость составляет $210 тыс. Впрочем, и состояние судов тоже оставляет желать лучшего: у одного из них обнаружили уже четыре течи. Обычно списанные суда Украине передают США. В очередной раз о таком намерении Вашингтон заявил в марте.

Украина может приобрести у Польши списанные большие ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, сообщает "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, представители ВМС Украины уже осмотрели выставленные на продажу катера.

ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х и были списаны в конце 2013 года. Ракетные катера проекта 1241 (шифр "Молния") строились на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах. Они поставлялись как советскому ВМФ, так и на экспорт.

Модификации больших ракетных катеров (БРК) "Молнии" - проект 1241РЭ - строились на Рыбинском судостроительном заводе в основном для поставки на флоты дружественных СССР стран. Всего было создано 25 единиц.

Их водоизмещение составляет 455 тонн, длина - 56,1 м, ширина - 10,2 м, осадка - 2,2 м. На полном ходу БРК могут развивать скорость в 43 узла. Они способны проделать путь в 1,4 тыс. миль на 14 узлах. Их автономность сохраняется на протяжении десяти суток. Экипаж - 37 человек.

На вооружении катеров - противокорабельная ракета "Термит", зенитно-ракетный комплекс "Стрела-2М" (16 ракет - для Польши"), одна 76-мм универсальная корабельная артустановка АК-176 и две 30-мм шестиствольных автоматических корабельных артиллерийских установок АК-630.

После раздела Черноморского флота в составе ВМС Украины находились два корвета проекта 1241.1 Т - "Приднепровье" и "Кременчуг" - а также корветы похожего проекта 1241.2 - "Хмельницкий" и "Ужгород". "Кременчуг" и "Ужгород" были списаны в 2012 году, потому что их не ремонтировали.

"Приднепровье" и "Хмельницкий" остались в Севастополе после перехода Крыма под юрисдикцию России.

Первые два катера проекта "Молния" ВМС Польши были выведены из состава армии в мае 2005 года. В марте следующего года с вооружения также были сняты противокорабельные ракеты П-15 "Термит". ORP Metalowiec и ORP Rolnik дослуживали свой срок, будучи вооруженными только АК-176М и двумя АК-630М.

Впоследствии катера передали польскому Агентству военного имущества. Их выставили на продажу по цене 800 тыс. злотых - $210 тыс. В январе их отбуксировали на судоремонтный завод для обслуживания.

За время простоя у ORP Metalowiec обнаружили течи: одну в 2016 году, еще три - через два года. Все они были в районе машинного отделения.

Украина довольно часто получает списанное оружие от Вашингтона. Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти 15 марта на слушаниях в конгрессе заявил, что американские военные собираются передать Киеву еще два списанных боевых патрульных катера типа Island. По его словам, Украина может получить от США и другие системы вооружений, но не стал уточнять, какие именно.

За полгода до этого, 27 сентября прошлого года, США формально передали ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). На церемонии, которая прошла в американском штате Мэриленд, присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

В этой связи глава государства заявил об укреплении военно-морского альянса с США.

Украинский лидер выразил уверенность, что передача катеров станет "еще одним кирпичиком" в укреплении отношений между странами. Он подчеркнул, что США являются лидерами среди стран, предоставляющих военную помощь Украине.

"Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости", - отметил Порошенко.

Впрочем, по мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, Порошенко лишь выдает желаемое за действительное. Он обратил внимание на то, что Киев принимает списанные катера. Швыткин сказал RT, что перспективы вступления страны в НАТО в настоящее время являются "призрачными".

Позже стало известно, что техническое состояние катеров настолько плачевно, что даже не позволяет доставить их на Украину.

Как отметил помощник госсекретаря США Джордж Кент,

военные катера могут просто не пересечь Атлантический океан.

Он уточнил, что судна уже являются собственностью Киева, но их техническое состояние не позволяет доставить их в страну. Впрочем, он заверил, что передача все же состоится в текущем году.

По его мнению, получение украинской стороной катеров откроет ВМС страны новые возможности при патрулировании Черного моря.

Лидия Мисник