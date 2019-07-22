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22.07.2019
Военное обозрение

ВСУ показали видео провокационного удара по НМ ДНР

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Вооруженные силы Украины разместили видео удара ПТУР по территории ДНР. Кадры появились всего два дня спустя после подписания соглашения о бессрочном перемирии, хотя сам удар, вероятно, наносился раньше.

Источник изображения: topwar.ru

93-я бригада ВСУ опубликовала кадры удара, нанесенного противотанковым комплексом "Конкурс" 9П148 (создана на базе бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2).

При помощи этого видео пресс-служба 93-й ОМБр анонсировала "небольшой рассказ" о работе мобильного противотанкового расчета.

Кадры были сняты возле Авдеевки. Сотрудники пресс-службы утверждают, что это было "один из самых вкусных эпизодов". Также представители ВСУ заявляют, что было нанесено два точных удара по укреплениям подразделений народной милиции ДНР, после чего расчет комплекса вышел из-под удара.

Провокационный характер обстрела очевиден. "Слепой" обстрел территории ДНР осуществляется ночью, причём боевая машина ВСУ тут же покидает позицию.

17 июля в Минске трехсторонней переговорной группой было подписано соглашение о бессрочном перемирие. Оно должно вступить в силу 21 июля.

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Страны
Украина
Продукция
БРДМ-2
Конкурс
Небо РЛК
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