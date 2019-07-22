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22.07.2019
ТАСС

Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты

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Как пошутил бритый наголо Лука Пармитано, астронавту, у которого нет волос, не придется делать стрижку, поэтому он не устроит бардак на станции

БАЙКОНУР /Казахстан/, 19 июля. /ТАСС/. Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.

"Самый лучший кандидат в космонавты - это тот, у кого нет волос на голове <...> Астронавту, у которого нет волос, не придется делать стрижку, поэтому он не устроит бардак на станции", - сказал бритый наголо Пармитано в ответ на вопрос о наиболее важных качествах для космонавта.

В свою очередь, российский космонавт Александр Скворцов отметил, что лучшим качеством является целеустремленность.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" планируется на 20 июля в 19:28 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка должна пройти по шестичасовой схеме.

Всего на время экспедиции МКС-60/61 запланировано почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия экипажа.

Космонавты и астронавты будут работать с транспортными грузовыми кораблями типа "Прогресс МС" и кораблем "Союз МС-14", который запустят в беспилотном варианте с антропоморфным роботом "Федор".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Казахстан
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Фёдор
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