Условную радиационную аварию ликвидировали на "Атомфлоте" в Мурманске

Все подразделения, задействованные в учениях, успешно справились со своими задачами

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Подразделения оперативных служб "Росатомфлота" провели учения по ликвидации условной радиационной аварии. Как сообщает в пятницу пресс-служба компании, учения прошли на базе "Атомфлота" в Мурманске.

"Состоялась учебная противоаварийная тренировка по отработке действий персонала в процессе ликвидации условной радиационной аварии", - сообщает компания.

По легенде учений, во время работ из блока гамма-дефектоскопа в помещении перезарядки выпала и повредилась ампула с источником ионизирующего излучения, один из работников получил повышенную дозу радиации.

На место происшествия экстренно прибыли дежурный фельдшер. К ликвидации последствий аварии были привлечены силы нештатного аварийного формирования и диспетчерской службы ФГУП "Атомфлот", силы аварийно-технического центра "Росатома". В результате действий участников очаг излучения был локализован, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Как отмечает пресс-служба, все подразделения, задействованные в учениях, успешно справились со своими задачами.