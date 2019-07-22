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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Япония хочет увидеть свой олимпийский факел на МКС

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Источник изображения: vpk-news.ru

Олимпийский факел может вновь побывать в открытом космосе - организаторы летних Игр 2020 года в Токио рассчитывают доставить его на МКС в рамках эстафеты олимпийского огня. Об этом говорит агентство Kyodo.

Отмечается, что в настоящее время идет согласование этого вопроса. Планируется, что с борта МКС факел в открытый космос вынесет японский космонавт.

Первый раз олимпийский факел побывал в открытом космосе в 2013 году рамках эстафеты, проходившей перед зимними Играми в Сочи.

Эстафета олимпийского огня стартует 26 марта 2020 года и завершится 24 июля. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа, сообщает ТАСС.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Проекты
2020-й год
МКС
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