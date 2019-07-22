Зеленскому предложили распилить "Украину"

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому распилить на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина".

Как сообщает "Сегодня", по словам Полторака, судно создавалось для тех задач, которые уже не стоят перед ВМС Украины. Кроме того, к настоящему времени крейсер, как он считает, технологически сильно устарел.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение непригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации. Задача, которая возложена на данный крейсер, - сопровождение авиаударных группировок на большие расстояния. Задач таких на Украине нет, потому его использование в качестве крейсера считаем нецелесообразным и предлагаем рассмотреть возможность его демилитаризовать", - заявил министр.

Он предложил часть рабочего оборудования "Украины" использовать в качестве запчастей для существующих судов, стоящих на вооружении национальных ВМС. По мнению Полторака, вопрос о демилитаризации крейсера необходимо вынести на заседание правительства.

Ракетный крейсер "Украина", спущенный на воду в 1992 году, стоит на территории Николаевского судостроительного завода на стадии готовности 95%.