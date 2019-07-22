Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии

Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии. Запись разместило информационное агентство AnnaNews.

Источник изображения: topwar.ru

В провинции Хама Воздушно-космическими силами Российской Федерации была уничтожена группировка боевиков организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (*запрещена на территории РФ – прим.ред), готовившей наступление на сирийские правительственные войска.

18 июля боевики готовили наступление на позиции Сирийской арабской армии, передовые позиции которой были расположены в селе Кесабия, провинция Хама. Террористы, заснятые беспилотным летательным аппаратом, собирались нанести ракетный удар, который предшествовал наступлению.

Кадры запечатлели, как группа из нескольких человек готовится к обстрелу, подготавливая к пуску самодельные ракеты "Слон" (на записи видны 15 пусковых установок и грузовик с ракетами). Для маскировки боевики жгли покрышки.

Приготовления террористов были обнаружены с воздуха, после чего российская авиация нанесла по позициям противника ракетно-бомбовый удар. На кадрах видно, что группа из 9 человек разбегается, после чего позиция, оставленная боевиками и обнаруженная БПЛА, была накрыта огнем артиллерии и полностью уничтожена.

Российские ВКС, в свою очередь, разбомбили склад боеприпасов, несколько группировок боевиков, грузовик с боеприпасами, благодаря чему наступление было сорвано.