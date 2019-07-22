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22.07.2019
Военное обозрение

Производитель снизит цену БТР на платформе "Бумеранг" в три раза

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"Военно-промышленная компания", разработавшая перспективный бронетранспортер на платформе "Бумеранг", снизит его стоимомть примерно в три раза. Об этом сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам гендиректора компании, стоимость перспективного бронетранспортера "Бумеранг" будет снижена, как минимум, в три раза за счет замены комплектующих. Красовицкий пояснил, что когда 10 лет назад начали разрабатывать бронетранспортер, фирмы-поставщики завышали в пять-шесть раз стоимость комплектующих из которых собирали машину. По этой причине он получился очень дорогой.

Я думаю, разделить на три (нынешнюю стоимость - прим. "ВО") - это минимум, что мы сделаем. Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой и ужаснулись. Отданы были все работы 10 лет назад фирмам, которые являлись монополистами, которые в пять-шесть раз завышали стоимость всего, что есть внутри

- пояснил он.

Красовицкий отметил, что после снижении стоимости получится коммерческий, очень эффективный бронетранспортер на платформе "Бумеранг" с хорошим экспортным потенциалом.

Недорогая, очень эффективная машина, с хорошей грузоподъемностью и самое главное с хорошей защищенностью, а еще не менее важно с очень удобной посадкой/высадкой бойцов через заднюю аппарель

- сообщил он.

Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК. На сегодняшний день на ее базе созданы БМП К-17, колесный БТР К-16, рассматривается вариант создания боевой машины с тяжелым вооружением (БМТВ или "колесный танк"). В перспективе планируется создание целого семейства - БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина), командирская машина, разведывательная, противотанковая, в зависимости от запроса Минобороны.

Предварительные испытания БТР на платформе "Бумеранг" были проведены весной этого года и полностью подтвердили требования Минобороны.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
Компании
Минoбороны РФ
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