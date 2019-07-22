Для международной окололунной станции подобрали орбиту

Международная окололунная станция, являющаяся совместным проектом американского аэрокосмического агентства NASA, европейского ESA, японского JAXA и "Роскосмоса", получила гало-орбиту. Об этом говорится в сообщении Европейского аэрокосмического агентства.

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Lunar Orbital Platform — Gateway ("Врата") является международной орбитальной станцией, которая в 2022 году будет развернута у Луны. Как и Международная космическая станция, "Врата" станут постоянно функционирующим космическим проектом, который будет постоянно модифицироваться. Станция будет вращаться вокруг Луны, выступая в качестве базы для космонавтов и роботов, исследующих поверхность спутника Земли.

Станция должна стать промежуточным пунктом для лунных экспедиций, исследовательской базой, а также местом хранения припасов для космонавтов, направляющихся как к Луне, так и к более отдаленным объектам. Кроме того, Gateway будет ретранслятором связи, а также научно-исследовательской лабораторией.

Расчет орбиты - одна из важнейших частей миссии

Выбор орбиты является принципиально важным для жизнедеятельности будущих миссий. Он влияет на жизненно важные аспекты, включая посадку, стыковку с космическим кораблем и сценарии непредвиденных обстоятельств, необходимые для обеспечения безопасности людей и инфраструктуры. Группа анализа миссии в Европейском центре управления космическими полетами совместно со странами-участниками, в течение долгого времени подбирали наиболее оптимальный вариант.

Орбита должна обладать сразу несколькими важными характеристиками. В частности, должна быть "низкоскоростной", для удобства стыковки с космическими кораблями. Орбита должна быть стабильной, чтобы на ее поддержание не приходилось тратить много топлива. Есть также фактор величины теплового потока.

Недавно было решено, что станция будет огибать Луну по "почти прямолинейной гало-орбите". Вместо того, чтобы вращаться вокруг Луны на низкой лунной орбите, такой, на которой вращались корабли проекта "Аполлон", "Врата" будут следовать очень "эксцентричным" путем.

Ближайшая точка орбиты будет находиться в 3000 км от поверхности Луны, а самая дальняя – в 70 000 км. Период обращения станции вокруг спутника Земли составит около 7 дней.

Проект стартует уже в 2022 году

Развертывание станции запланировано на 2022 год. Первая пилотируемая экспедиция должна отправиться к Луне в 2024-м. Миссию должен будет осуществить космический корабль Orion. Перед своим полетом к станции он совершит одну беспилотную и одну пилотируемую миссию с облетом Луны.

19 ноября 2018 года гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о том, компания, совместно с НАСА, сформирует архитектуру окололунной станции. По словам Рогозина, Россия должна запустить свою собственную пилотируемую лунную программу в 2021 году.