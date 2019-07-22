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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО блокирует военное сотрудничество Москвы и Белграда

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Источник изображения: vpk-news.ru

Власти Румынии заблокировали возможность поставки в Сербию партии российской бронетехники по реке Дунай.

Как сообщает сербское новостное агентство Informer, причиной по которой Румыния препятствует получению Сербией бронетехники, стало прямое распоряжение руководства военного блока НАТО.

На это обращает внимание бывший сотрудник службы контрразведки Сербии Любан Каран.

"Они расширили фронтальные атаки, участвуя в антисербской деятельности и привлекая к ней те государства-члены НАТО, с которыми у нас до сих пор были честные отношения. Таким образом, перед Румынией была поставлена задача предотвратить перевозку наших модернизированных танков и бронетехники по Дунаю, хотя это противоречит международным законам. Это не просто провокация, но и сигнал о том, что Сербия не может иметь правильных отношений с какой-либо соседней страной, и что мы можем быть насильно лишены любой помощи со стороны России", - подчеркивает Каран.

МК напоминает, что конвенция о свободном судоходстве на Дунае заключена в рамках Белградской конференции 1948 года. По ее условиям СССР, Венгрия, Чехословакия, Румыния и Югославия (правопреемницей которой является Сербия) имеют право свободного пассажирского и торгового передвижения по Дунаю. После распада СССР, правительство Российской Федерации настояло на включении России в состав стран-участников конвенции. Согласно дополненным в 1998 году условиям конвенции, государства-участники конвенции имеют право на досмотр судов, но не имеют права препятствовать их передвижению по Дунаю.

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Страны
Венгрия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Югославия
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
22.07.2019 07:23
Пусть баржу с бронетехникой по Дунаю сопровождает МРК БУЯН-М с Калибрами  и 100 мм арт. установкой.
В танки и БТР, расположенные на палубе загрузить полный боекомплект и обеспечить подготовленные экипажами.
Если Румыны посмеют задержать этот Конвой, то не одна их баржа, катер, сухогруз не должны пройти мимо Приднестровья.
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