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22.07.2019
Российская газета

Под Челябинском подняли по тревоге более пяти тысяч танкистов

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Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

В Челябинской области более пяти тысяч военнослужащих танковой дивизии подняты по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности.

"Особое внимание было уделено подготовке вооружения и техники к боевому применению, загрузке боекомплекта, отработке вопросов устойчивого управления войсками", - подчеркнули в пресс-службе Центрального военного округа.

Экипажи танков переместились на полигон, где отработают современные методики ведения боя, в том числе - "танковую карусель". Суть этого метода в том, что танки быстро перемещаются по кругу, и пока одна машина уходит в тыл, вторая занимает ее место и открывает огонь. Прием используется, когда требуется вести непрерывную стрельбу.

Напомним, на этой неделе в ЦВО стартовали масштабные учения. Ранее по тревоге подняли соединения и части в Туве, Башкирии, Удмуртии, Кемеровской, Кировской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.


Екатерина Призова

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