Испытания американской гиперзвуковой тактической ракеты перенесены

Намеченные на это лето первые испытания перспективных гиперзвуковых ракет, разрабатываемых компаниями Raytheon и Lockheed Martin, перенесли на конец этого года. Об этом сообщает Defense News.

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Назначенные на лето испытания перспективной гиперзвуковой тактической ракеты, разрабатываемой в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета), переносятся на конец года из-за неготовности испытательного стенда. Ракета создается для замены устаревших боеприпасов комплексов ATACMS. Кроме того, возможно использование новой ракеты на реактивных системах залпового огня M270A1 MLRS и M142 HIMARS.

Как сообщают компании, ведущие разработку новой ракеты, первые испытания планируют провести на полигоне "Уайт Сэндз" в Нью-Мексико.

По планам военных, новая гиперзвуковая тактическая ракета должна завершить испытания уже к концу 2021 года, после чего одна из компаний получит контракт на серийное производство и поставку ракет американской армии. Принятие нового боеприпаса на вооружение запланировано на 2023 год.

Американская компания Raytheon уже объявила об успешной защите эскизного проекта гиперзвуковой ракеты DeepStrike, создаваемой в рамках программы PrSM. Заявляется. что новая ракета по всем параметрам соответствует требованиям программы и сможет поражать наземные цели на дальности до 499 км.