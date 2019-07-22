Saab предлагает ВВС Колумбии истребители "Грипен"

ЦАМТО, 19 июля. Saab AB предлагает одноместные и двухместные истребители "Грипен" командованию ВВС Колумбии для замены состоящих на вооружении самолетов "Кфир" производства Israel Aerospace Industries (IAI).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представителя Saab Йонаса Хьельма, компания предложила ВВС Колумбии 12 одноместных "Грипен E" и 3 двухместных "Грипен F". Как заявил представитель шведской компании, Колумбия стремится приобрести многоцелевые истребители для завоевания превосходства в воздухе и Saab считает, что "Грипен" соответствуют предъявляемым требованиям.

Компании пока не оценивала, где будет собирать самолеты в случае, если ее выберут поставщиком, но потенциально может использовать существующие мощности в Бразилии и Швеции. Saab предлагает существенный пакет передачи технологий, поскольку осознает, что Колумбия стремится расширить возможности национальной авиационной промышленности.

Saab ожидает конкуренции со стороны Lockheed Martin с F-16 Блок.70 и консорциума Eurofighter с "Тайфун". Израильская IAI, в свою очередь, предлагает ВВС Колумбии модернизированный "Кфир NG" (Kfir Next-Generation).

В настоящее время на вооружении колумбийских ВВС состоят самолеты "Кфир" Блок.60. По данным Jane's, в боевом составе остается 19 "Кфир" C10 и 3 "Кфир" TC12. Колумбия планирует заменить их к началу 2020-х гг.

Saab в настоящее время ведет разработку и испытания истребителя "Грипен E" для ВВС Швеции и Бразилии и в конечном итоге намерена развернуть производство этих самолетов в Бразилии. Сборку планируется начать в 2020 году.

Колумбия требует реализации сопутствующих продаже компенсационных программ, которые Saab сможет выполнить, учитывая имеющийся опыт реализации подобных проектов в регионе. Решение о формировании нового парка истребителей ВВС Колумбии будет зависеть от того, каким факторам правительство страны отдаст приоритет при покупке: стоимости самолета, дешевым запчастям, "современности" истребителя, компенсационными проектам или срокам поставки. Одним из преимуществ платформы "Грипен" является простота интеграции с современными системами вооружения ВВС Колумбии.