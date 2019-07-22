Названо оружие, сбившее иранский беспилотник над Ормузским проливом

Иранский беспилоник был сбит над Ормузским новейшей системой электронного подавления LMADIS, предназначенной для воздушного прикрытия американской морской пехоты, сообщил Military.com со ссылкой на представителя Пентагона.

Напомним, дрон неизвестной конструкции был нейтрализован с борта десантного корабля ВМС США Boxer после того, как аппарат проигнорировал неоднократные предупреждения не приближаться к кораблю.

- Решение об уничтожении беспилотника было принято в целях самообороны, - заявил президент США Дональд Трамп. Потерявший управление дрон упал в воду.

Утопила иранский беспилотник новейшая система противовоздушной обороны LMADIS, разработанная для морской пехоты США - это ее первое боевое применение. Аппаратура комплекса размещается на двух багги MRZR. Командная машина оснащена радарами и видеокамерами для наблюдения за небом. При появлении в зоне видимости подозрительного объекта в дело вступает второй MRZR, на крыше которого размещены антенны систем радиоэлектронного подавления. Именно такая машина закреплена на палубе Boxer - после получения команды она заблокировала помехами радиоканал управления иранским дроном.

Антон Валагин