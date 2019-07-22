В СМИ заявили, что на глубоководном АС-31 загорелась литий-ионная батарея

Петербургское издание "Фонтанка.ру" вышло с публикацией на тему пожара на российском глубоководном аппарате АС-31, который (пожар) произошёл в начале июля в Баренцевом море. При этом используется термин "объёмный пожар" со ссылкой на информацию из соболезнований от представителей командования воинской части.

Источник изображения: topwar.ru

Автор материала на портале "Фонтанка" утверждает, что комиссия по установлению причин возникновения пожара на борту глубоководного аппарата якобы назвала в качестве предварительной версии "короткое замыкание, тепловой разгон и взрыв литиевой батареи". При этом обсуждается вопрос целесообразности использования литий-ионных аккумуляторов на глубоководных аппаратах. Проблема в сохранении безопасных параметров работы таких батарей в условиях высокого давления.

Ранее в своём докладе глава Минобороны доложил президенту о том, что пожар возник именно в аккумуляторном отсеке.

На упомянутом сайте отмечается, что партнёром "Малахита" является аккумуляторная компания "Ригель". Попытки создания подходящих по уровню безопасности литий-ионных батарей для глубоководных аппаратов активно предпринимаются в течение последних пяти лет. При этом упомянутая компания, как пишет "Фонтанка", сообщает, что успехов в этом плане достигла ещё в 2007 году.

На сайте представлены данные о нескольких контрактах с компанией "Ригель", среди которых есть и контракт на разработку литий-ионной батареи. Была ли установлена именно эта батарея на АС-31, официально не сообщается.

При этом "Фонтанка" отмечает, что один из бывших членов руководства компании посчитал невозможным использование таких батарей на глубоководном аппарате АС-31 и ему подобных. Собеседник "Фонтанки" заявил:

Ей там не место, она там не нужна.

Почему на "Фонтанке" решили, что литий-ионные батареи от "Ригеля" установили именно на АС-31, мягко говоря, не совсем понятно.

На данный момент расследование причин возникновения пожара на борту АС-31 "Лошарик" продолжается. Официальных результатов комиссией пока не опубликовано.

Ранее "ВО" публиковало материал с места захоронения погибших гидронавтов, которое либеральные СМИ сначала называли "секретным".