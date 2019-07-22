"Втопчет в каменный век": "Буревестник" назвали оружием возмездия

"Буревестник" назвали оружием возмездия в ядерной войне

Крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой завершит полное разрушение страны-агрессора, которая совершит ядерную атаку на Россию, объяснил военный эксперт. По его словам, "Буревестники" полетят после того, как свою задачу выполнят межконтинентальные баллистические ракеты. При этом речь идет исключительно об ответной атаке, поскольку российская военная доктрина не предполагает превентивного ядерного удара.

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой - это "оружие возмездия". Россия применит его после того, как по территории страны-агрессора, который запустил в сторону РФ ядерное оружие, отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР), написал в "Российской газете" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он объяснил, что "Буревестник" завершит "разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора, не оставляя ей шансов на выживание".

В результате оружие "втопчет страну-агрессора в каменный век".

Военный эксперт обратил внимание, что малогабаритная ядерная энергоустановка "Буревестника" основана на советских проектах ядерного авиационного двигателя (ЯАД). "Результаты работ положили на полку архива, с которой их достали тогда, когда в области разработки компактных ядерных реакторов Россия стала единственной страной в мире", - уточнил автор.

"Буревестнику", который перемещается с дозвуковой скоростью, не могут угрожать средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, заявил Леонков. Он объяснил это тем, что обозначенное оружие будет практически полностью уничтожено МБР, к тому же крылатая ракета будет обходить обнаруженные уцелевшие зоны ПВО. Эксперт усомнился, что в ионизированной атмосфере комплексы контроля над воздушной обстановкой смогут увидеть радиоактивный выхлоп российского оружия глобальной дальности.

К российскому "оружию возмездия" эксперт также отнес ядерный подводный беспилотник "Посейдон".

В конце февраля военный эксперт Антон Лавров написал в "Известиях", что особенностью полета "Буревестника" по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

"Прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц в течение всего времени своей работы", - подчеркнул специалист.

По его словам, негативное влияние оружия на экологию снизит, "прежде всего, недостижимая раньше малогабаритность мощного двигателя". "Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нем, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полете на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях", - отметил Лавров.

Он подтвердил незначительное влияние ядерной энергоустановки на окружающую среду тем, что Европа и другие части планеты, покрытые сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов, не поднимали тревоги после испытаний крылатой ракеты.

По мнению эксперта, в ранних прототипах "Буревестника" могли применяться неядерные имитаторы энергоустановки, но после возобновления испытаний в Капустином Яре (Астраханская область) в крылатой ракете "уж точно пробуют штатные двигатели".

Он также упомянул подводный беспилотный плавательный аппарат с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Посейдон", который, по его мнению, будет "экологически нейтрален".

"Буревестник" впервые был анонсирован президентом России Владимиром Путиным в марте прошлого года во время послания Федеральному собранию.

Глава государства рассказал, что новое оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата".

Непосредственно о самом ответном ударе по стране-агрессору президент говорил в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Путин заявил, что применение ядерного оружия тождественно всемирной катастрофе, которую Россия не может инициировать, поскольку ее ядерная доктрина не предполагает превентивного удара.

Он заверил, что российская сторона применит ядерное оружие только в том случае, когда станет достоверно известно, что ядерный удар направлен на ее территорию. "И когда мы убеждаемся, а это все происходит в течение нескольких секунд, что атака идет на территорию России, только после этого мы наносим ответный удар. Это ответ встречный, потому что летят к нам, а навстречу полетит в сторону агрессии", - пояснил российский лидер.

Как подчеркнул Путин, агрессор "должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен".

"А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заключил президент.

Слова главы государства позже объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он обозначил конкретные случаи, когда Москва может принять решение о ядерном ударе.

"У нас в доктрине записано, что если - вариант один - на нас нападут с использованием ядерного оружия и - вариант два - на нас нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой, Россия считает себя вправе использовать ядерное оружие", - пояснил Песков.

Представитель Кремля также напомнил слова российского лидера, что Россия ни на кого не нападет первой. "Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и так далее. То есть вот что было главное. Здесь очень важно это все понять. Все остальное - это все аллегория", - сказал он.

Лидия Мисник