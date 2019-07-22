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22.07.2019
Российская газета

"Эпическая битва": учебное сражение Abrams и Т-72М сняли на видео

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В пограничном Сувалкском коридоре состоялось грандиозная имитация танкового сражения. С одной стороны наступали боевые машины пехоты БМП-1, немецкие танки Leopard и польские танки PT-91 Twardy, являющиеся лицензионным клоном советского танка Т-72М1. С другой - атаковали американские бронемашины Bradley и танки M1 Abrams.

Как сообщает командование Боевой группы НАТО в Польше, кроме польских частей в "эпическом сражении" у деревни Bemowo Piskie приняли участие военнослужащие США, Хорватии, Румынии и Великобритании, были задействованы 30 единиц бронетехники.

Организаторы не скрывают, что мероприятие имело фестивальную направленность - статичная демонстрация техники, показательные выступления и стрельбы с большим количеством спецэффектов. Под восторженные крики зрителей многотонный Abrams с легкостью давил легковые автомобили.

Апофеозом военного шоу стало "сражение" бронетехники. Вначале в атаку пошла 15-я механизированная бригада Польши. На кадрах ролика видны наступающие в плотном строю БМП и танки поддержки Leopard и PT-91. Затем следует контрудар, и перед зрителями предстают во всей красе американские Abrams, а с воздуха их прикрывают ударные вертолеты Hind - модернизированные версии советского Ми-35П.

По мнению экспертов, участившиеся в НАТО мероприятия фестивального характера продиктованы стремлением копировать российский опыт динамических показов. Ведь тактические приемы, демонстрируемые на международном фестивале "Армия", "Танковый биатлон" и "Армейских играх", набирают все большую популярность в мире.



Николай Грищенко

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Страны
Великобритания
Германия
Польша
Россия
Румыния
США
Хорватия
Продукция
Bradley
M1 Abrams
PT-91
БМП-1
Ми-35
Т-72
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NATO
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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