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22.07.2019
ТАСС

Более 30 кораблей Каспийской флотилии приняли участие в проверке боевой готовности

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Малый ракетный корабль "Великий Устюг"
Малый ракетный корабль "Великий Устюг" проекта 21631 Каспийской флотилии ВМФ России проходит пролив Босфор, направляясь на боевую службу в Средиземное море, 11.06.2019.
Источник изображения: YorukIsik

Всего в Астраханской области и Дагестане в мероприятиях тренировки боевой готовности КФл приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Экипажи более 30 кораблей Каспийской флотилии (КФл) приняли участие в проверке боевой готовности в Астраханской области и Дагестане. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Всего в Астраханской области и Республике Дагестан в мероприятиях тренировки боевой готовности КФл приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 30 боевых кораблей и судов обеспечения, также свыше 150 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, личный состав полка морской пехоты отработал действия по тревоге, а также подготовил военную технику и совершил марш в составе механизированной колонны на полигон в Дагестане в назначенные районы сосредоточения.

Проверка боевой готовности войск проводится в общевойсковых объединениях Южного военного округа, в частях Каспийской флотилии, Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова для оценки действий командиров и штабов в обстановке, максимально приближенной к боевой. Проверка продлится до 21 июня.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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