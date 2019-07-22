Войти
22.07.2019
Военное обозрение

Крылья без контракта: Индийская TATA будет производить крылья для F-16

488
0
0

Американская компания Lockheed Martin пытается войти на индийский рынок со своими F-16 (версия для Индии – F-21) не мытьём, так катаньем. Стало известно, что представители американского производителя военной техники вышли на менеджмент индийской компании TATA с предложением о кооперации.

Источник изображения: topwar.ru

Индийское издание The Tribune пишет о том, что TATA в скором времени начнёт изготовление крыльев для истребителей F-16. Исполнительный директор американской компании Lockheed Martin Aeronautics В.Лалл подтверждает эту информацию. Из его заявления:

Индийская TATA начнёт работу по созданию крыльев для F-16 (F-21). Я хочу отметить, что это производство будет начато вне зависимости от того, заключим ли мы с Индией контракт на поставку своих истребителей или нет.

По словам представителя менеджмента Lockheed Martin, компания "привержена удовлетворению запросов Индии и готова предоставлять расширенные возможности".

Лалл отмечает, что Индия получит возможность экспорта произведённых элементов конструкции истребителей в третьи страны, на вооружении которых эти самолёты стоят.

Напомним, что ранее Индии было предложено заключить контракт на поставки в страну модернизированной версии F-16 (той самой F-21), однако в Индии заявили, что нет смысла покупать для ВВС страны устаревшие по нынешним меркам истребители. Но, как видно, США не отказываются от того, чтобы навязать контракт всеми доступными способами.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Tata Motors
Похожие новости
06.02.2018
США предлагают Индии купить палубные истребители F/A-18 Hornet
25.11.2016
«Локхид Мартин» готовит предложение по организации в Индии производства истребителей F-16
24.02.2016
F-16 в Индии? Вполне возможно
24.02.2009
Aero India 2009
22.02.2007
ПОЕДИНОК КОНТИНЕНТОВ. РОССИЯ И США БОРЮТСЯ ЗА ИНДИЙСКИЙ РЫНОК БОЕВОЙ АВИАЦИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:11
  • 1
Война расставляет все точки над i
  • 22.07 17:08
  • 29
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания