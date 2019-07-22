Крылья без контракта: Индийская TATA будет производить крылья для F-16

Американская компания Lockheed Martin пытается войти на индийский рынок со своими F-16 (версия для Индии – F-21) не мытьём, так катаньем. Стало известно, что представители американского производителя военной техники вышли на менеджмент индийской компании TATA с предложением о кооперации.

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Индийское издание The Tribune пишет о том, что TATA в скором времени начнёт изготовление крыльев для истребителей F-16. Исполнительный директор американской компании Lockheed Martin Aeronautics В.Лалл подтверждает эту информацию. Из его заявления:

Индийская TATA начнёт работу по созданию крыльев для F-16 (F-21). Я хочу отметить, что это производство будет начато вне зависимости от того, заключим ли мы с Индией контракт на поставку своих истребителей или нет.

По словам представителя менеджмента Lockheed Martin, компания "привержена удовлетворению запросов Индии и готова предоставлять расширенные возможности".

Лалл отмечает, что Индия получит возможность экспорта произведённых элементов конструкции истребителей в третьи страны, на вооружении которых эти самолёты стоят.

Напомним, что ранее Индии было предложено заключить контракт на поставки в страну модернизированной версии F-16 (той самой F-21), однако в Индии заявили, что нет смысла покупать для ВВС страны устаревшие по нынешним меркам истребители. Но, как видно, США не отказываются от того, чтобы навязать контракт всеми доступными способами.