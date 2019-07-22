Войти
22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность

1140
3
0
Российская электронная промышленность
Российская электронная промышленность.
Источник изображения: vpk-news.ru

Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, "Элтекс" и "Микран", попросили Минпромторг принять меры к увеличению их доли на внутреннем рынке.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующую презентацию.

В частности, в документе отмечается, что на данный момент доля российских производителей на внутреннем рынке составляет 6–8%, в то время как иностранные компании, из которых около 90% приходится на китайских производителей (Huawei, ZTE и др.) и около 10% - на западных (Juniper, Cisco, Nokia), занимают 92–94% российского рынка телеком-оборудования.

Чтобы изменить ситуацию, альянс предлагает ввести для всех покупателей обязательную квоту в 25–30% на закупки оборудования российского производства. При этом, как отмечает ТЕЛМИ, квота должна действовать в отношении как государственных закупщиков, так и коммерческих. Кроме того, альянс просит запретить участие в конкурсах поставщикам иностранного оборудования при наличии минимум двух предложений от российских производителей.

Среди других мер по поддержке отечественного производителя называются предоставление господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, "Газпромом", "Роснефтью", компенсация покупателям замены импортных систем связи на новые российские, обнуление таможенных пошлин на электронные компоненты, аналоги которых не производятся в России, и другие.

Как уточняет газета, российские производители хотят увеличить свою долю на внутреннем рынке до 30% за два-три года, а также планируют "агрессивный выход на зарубежные рынки".

В Минпромторге изданию заявили, что предложения ТЕЛМИ получили, они "будут изучены и учтены". В Т8, "Элтекс" и "Микран" на запросы газеты о комментарии не ответили.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Микран НПФ
Минпромторг РФ
РЖД
Похожие новости
06.06.2014
Интервью Министра промышленности и торговли России Д. Мантурова
04.04.2013
Решение расширенного совещания руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности 27 марта 2013 года
14.07.2011
Морально и физически устаревшие
17.08.2009
Михаил Болотин: «Вопрос не в технологиях, а во времени и цене их внедрения»
03.06.2009
Промышленная политика и антикризисные меры
3 комментария
№1
22.07.2019 06:53
А что только телекоммуникаторы... Перекос. Надо всем в министерство обратиться за протекцией, чтоб предохранило...
0
Сообщить
№2
22.07.2019 07:17
В качестве условия для того чтобы принять предложение этих "коммерсантов", предлагаю Минпромторгу выдвинуть следующие условия для всех тех, кто причастен к деятельности производителей российского телекоммуникационного оборудования. Запретить этим людям, а также членам их семей и родственникам до третьего колена приобретать и использовать автомобили иностранного производства к которым необходимо отнести авто с долей отечественных компонентов менее 5 %, выезжать за границу, приобретать и использовать электронные устройства и ПО иностранного производства, при этом к иностранным электронным устройствам должны быть отнесены устройства с долей отечественных компонентов менее 5%,  приобретать и использовать одежду иностранного производства, использовать при лечении лекарства и препараты иностранного производства. Вот когда это все будет реализовано, тогда я думаю будет справедливо согласится и на их предложение.
+4
Сообщить
№3
22.07.2019 15:18
Не умеют работать жеж
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.07 17:01
  • 1
США в 2020 году отправят астронавтов в космос на своей ракете
  • 22.07 16:44
  • 28
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 22.07 16:32
  • 14
Франция похвасталась "летающим солдатом"
  • 22.07 15:46
  • 4
Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза
  • 22.07 15:32
  • 39
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 22.07 15:18
  • 3
Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность
  • 22.07 14:24
  • 1
ВПК США дышит на ладан
  • 22.07 14:08
  • 2
Воевать будем с Россией - глава разведывательного управления Минобороны США
  • 22.07 13:48
  • 15
Стратегия развития электронной промышленности будет разработана к сентябрю - вице-премьер Борисов
  • 22.07 13:45
  • 4
Содружество чужих форпостов
  • 22.07 13:25
  • 3
КСИР показал высадку спецназа на борт британского танкера
  • 22.07 12:23
  • 5
Хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 терабайт информации, включая материалы ОКР "Натиск-2"
  • 22.07 10:27
  • 4
БТР-82 получил защиту от кумулятивных боеприпасов
  • 22.07 09:54
  • 2
Агенты вливания
  • 22.07 09:37
  • 5
Назван эффективный способ превратить Марс в Землю