Российские компании просят Минпромторг поддержать отечественную промышленность

Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, "Элтекс" и "Микран", попросили Минпромторг принять меры к увеличению их доли на внутреннем рынке.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующую презентацию.

В частности, в документе отмечается, что на данный момент доля российских производителей на внутреннем рынке составляет 6–8%, в то время как иностранные компании, из которых около 90% приходится на китайских производителей (Huawei, ZTE и др.) и около 10% - на западных (Juniper, Cisco, Nokia), занимают 92–94% российского рынка телеком-оборудования.

Чтобы изменить ситуацию, альянс предлагает ввести для всех покупателей обязательную квоту в 25–30% на закупки оборудования российского производства. При этом, как отмечает ТЕЛМИ, квота должна действовать в отношении как государственных закупщиков, так и коммерческих. Кроме того, альянс просит запретить участие в конкурсах поставщикам иностранного оборудования при наличии минимум двух предложений от российских производителей.

Среди других мер по поддержке отечественного производителя называются предоставление господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, "Газпромом", "Роснефтью", компенсация покупателям замены импортных систем связи на новые российские, обнуление таможенных пошлин на электронные компоненты, аналоги которых не производятся в России, и другие.

Как уточняет газета, российские производители хотят увеличить свою долю на внутреннем рынке до 30% за два-три года, а также планируют "агрессивный выход на зарубежные рынки".

В Минпромторге изданию заявили, что предложения ТЕЛМИ получили, они "будут изучены и учтены". В Т8, "Элтекс" и "Микран" на запросы газеты о комментарии не ответили.