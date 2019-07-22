Россия прикроется "космическим щитом"

В России в ближайшее время может быть восстановлен "космический щит" - войска противокосмической обороны (ПКО). Это станет ответом на планы Пентагона по милитаризации космоса - выводу американского ударного оружия в околоземное пространство.

Об этом "МК" сообщили несколько источников в оборонном комплексе.

В советское время противокосмическая обороны была одним из четырех компонентов единой системы воздушно-космической обороны (ВКО) страны. Кроме ПКО, туда также входили система противоракетной обороны (ПРО), система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), система контроля космического пространства (СККП). Начиная с середины 60-х годов прошлого века, каждый из элементов этой стройной системы ВКО активно развивался. Это касалось и ПКО, которая имела собственные силы, средства, единый штаб и командование.

Сегодня о планах США по милитаризации космоса говорит и недавнее решение президента Дональда Трампа создать в Пентагоне космическое командование. Россия вынуждена принимать ответные меры. Ожидается, что восстановленная структура противокосмической обороны станет важным компонентом системы воздушно-космической обороны и войдет в состав Воздушно-космических сил.

Как стало известно, в связи с планами восстановления командования ПКО, намечается возобновить подготовку специалистов для войск ПКО. В частности, таких специалистов может готовить Военная академия Воздушно-космической обороны имени Г.К.Жукова в Твери.