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22.07.2019
Военно-промышленный курьер

Ливийский фельдмаршала Хафтар назначил местных колдунов "политработниками"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Один из бывших офицеров Ливийской национальной армии, которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар, рассказал, что в окружении командующего замечены боевые маги.

Как рассказал RT Arabic Мохаммед аль-Хиджази, бывший офицер и официальный представитель Ливийской национальной армии, фельдмаршал Хафтар привлек в свою охрану боевых магов из Нигера и Чада, чтобы подчинить окружающих своей воле.

Аль-Хиджази рассказал, что в присутствии Хафтара он чувствовал озноб, а во время разговора с Хафтаром, у него появилось ощущение , заставившее его поверить во все, что говорит командующий. По его словам, в этот момент Хафтар использовал магию, чтобы запугать и лишить свободы воли своих подчиненных.

Фельдмаршал Халифа Хафтар - командующий Ливийской национальной армии, под контролем которой находится большая часть территории Ливии, исключая Триполи и некоторые прибрежные районы. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Ливия
Нигер
Чад
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