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22.07.2019
ЦАМТО

Минобороны Нидерландов намерено закупить дополнительные истребители F-35

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Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35.
Источник изображения: © AFP 2019 / Christophe Archambault

ЦАМТО, 19 июля. Как заявила в интервью Trouw министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, Амстердам должен закупить еще восемь или девять истребителей F-35 в дополнение к 37 уже заказанным самолетам.

Как сообщает голландский ресурс DutchNews.nl со ссылкой на министра, точное количество дополнительных самолетов будет определяться с учетом курса доллара по отношению к евро. Если стоимость закупки F-35 составит от 600 до 700 млн. евро, то на истребители пойдет около половины от суммы 1,5 млрд. евро, которую весной 2019 года правительство Нидерландов решило дополнительно направить на финансирование обороны. Остальные средства будут направлены на улучшение условий службы, оснащение подразделений специальных операций и расширение возможностей в области кибербезопасности и разведки.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Нидерландов в сентябре 2013 года приняло решение приобрести не менее 37 истребителей F-35A "Лайтнниг-2" с обычным взлетом и посадкой для замены состоящих на вооружении F-16 "Файтинг Фалкон". Парламент страны одобрил выбор правительства в ноябре 2013 года.

Первоначально МО Нидерландов рассматривало возможность покупки до 85 новых самолетов F-35A, однако из-за роста стоимости, задержки реализации программы и финансовых трудностей в марте 2013 года было принято решение сократить заказ. Первоначально выделенных на реализацию проекта 4,5 млрд. евро хватило лишь на закупку 35 самолетов плюс два F-35, приобретенных в 2009 году и 2011 годах на этапе начальных испытаний и оценки (первые два испытательных самолета были поставлены Нидерландам в 2013 году).

Первый строевой самолет ВВС Нидерландов получили в марте 2019 года. Первым боевым подразделением, оснащенным F-35А "Лайтнинг-2", станет 322-я истребительная эскадрилья ВВС Нидерландов, размещенная на а/б "Леуварден". Как ожидается, эксплуатационные расходы парка F-35А составят "максимум" 285 млн. евро в год.

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Страны
Нидерланды
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Проекты
Кибербезопасность
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