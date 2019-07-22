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22.07.2019
Военное обозрение

В Калининградской области сформирован вертолётный полк смешанного состава

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Министерство обороны продолжает усиливать самую западную область России - Калининградскую. Как сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство, в области сформирован новый вертолетный полк смешанного состава.

Источник изображения: Минобороны РФ

В Калининградской области сформирован новый вертолетный полк смешанного состава, в который вошли как морские, так и сухопутные вертолеты. По заявлению Минобороны, вертолеты полка смогут действовать и над морем и над сушей, что очень важно для российского анклава, так как в Балтийске расположена крупнейшая военно-морская база Балтийского флота.

Сообщается, что на вооружении пока стоит одна "морская" эскадрилья вертолетов Ка-27 в противолодочной (ПЛ) и поисково-спасательной версиях (ПС). Вертолеты этой эскадрильи предназначены для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок, а также проведения поисково-спасательных операций над акваторией Балтийского моря.

Еще две эскадрильи "сухопутные", на их вооружении стоят ударно-транспортные Ми-24 и транспортно-боевые Ми-8, способные решать вопросы боевой поддержки наземных частей и подразделений, а также обеспечивать транспортировку личного состава или грузов. В дальнейшем планируется заменить Ми-24 на Ми-35М, Ми-28 или Ка-52.

Не исключается. что на базе смешанного полка в будущем будут развернуты два отдельных - флотский и армейский, как это было раньше, - во времена Советского Союза.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ка-52
Ми-24
МИ-28
Ми-35
Ми-8
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Минoбороны РФ
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