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22.07.2019
Военное обозрение

ВМФ РФ принимает новую программу спасения подводных лодок

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Военно-морской флот РФ кардинально меняет систему поиска и оказания помощи терпящим бедствие подводным лодкам. Теперь к поиску аварийных субмарин будут привлекаться все корабли и суда, оборудованные средствами для обнаружения подводных объектов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Военно-морской флот принял решение о замене системы поиска потерпевших аварию подводных лодок. Если раньше в случае аварии к поиску привлекались только суда аварийных служб, то теперь принято решение о привлечении в таких случаях всех судов и кораблей, которые могут обнаружить субмарину - противолодочных кораблей, тральщиков, противодиверсионных катеров и т.д. Задействование судов и кораблей, оборудованных средствами для поиска подводных лодок противника, значительно ускорят процесс спасения моряков-подводников при возникновении аварийной ситуации.

Как сообщается, отработку действий надводных сил по спасению подводников в аварийных ситуациях начнут отрабатывать на всех флотах, начиная с 2020 года. Отработка упражнений по поиску и оказанию помощи аварийной подлодке уже внесены во все планы учебно-боевой подготовки.

Отмечается, что в советские времена учебные спасательные операции проводились на флоте регулярно. Однако после развала Советского Союза эта практика прекратилась на много лет, косвенным итогом чего стали многочисленные аварии и гибель подводной лодки "Курск".

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