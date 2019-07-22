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22.07.2019
Известия.ru

Россия начала разработку двигателя для сверхзвукового пассажирского лайнера

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В России ведутся исследования по разработке уникального двигателя для гражданского сверхзвукового самолета, аналогов подобной силовой установке в мире нет. Об этом рассказал гендиректор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Михаил Гордин 19 июля.

"Нужно всё делать поэтапно, потому что если мы сейчас будем закладывать двигатель, то самолет увидим лет через пятнадцать, так как газогенератора, на базе которого можно было бы создать такой двигатель, тоже нет", — сказал он в интервью агентству "РИА Новости".

По его словам, делать опытный образец слишком дорого и рискованно. Тем более что нерешенной остается главная проблема: это звуковой удар при сверхзвуковом полете по маршруту и шум в районе аэропорта. Проводить сверхзвуковые полеты над населенной сушей запрещено, а менять маршруты "никто не станет".

Поэтому необходимо создать демонстратор на адаптированном газогенераторе, а чтобы не терять время, параллельно "закладывать в перспективный самолет характеристики, которые будут подтверждаться демонстратором двигателя по ходу испытаний".

Ранее в феврале о разработке сверхзвукового пассажирского самолета говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. Тогда он отметил, что пока речь идет о научно-исследовательской работе.

Впервые о подобном лайнере говорил президент России Владимир Путин. На идею создания такого самолета его натолкнуло наблюдение за испытаниями модернизированного Ту-160. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь ответил тогда главе государства, что у корпорации уже есть соответствующий проект.

По расчетам авиационного конструкторского бюро "Туполев", воздушное судно сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте 11 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
ЦИАМ им. Баранова
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
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