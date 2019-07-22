Обострение в Ормузском проливе: США сбили иранский дрон

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник

Десантный корабль США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, сообщил американский журналист, который находился на месте событий в тот момент. Таким образом он подтвердил сделанное накануне соответствующее заявление Дональда Трампа. Тегеран, тем не менее, слова президента США опровергает.

Универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил беспилотный летательный аппарат Ирана в Ормузском проливе. Это произошло после того, как военные вертолет и корабль Ирана сближались с американским судном, сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal - ее журналист находится на борту Boxer.

Он рассказал, что Boxer во главе эсминца Bainbridge, вертолетоносца Lewis B. Puller, заправщика и двух других кораблей приближались к Ормузскому проливу утром в четверг, 18 июля. Первым к десантному кораблю США приблизился иранский вертолет Bell 212 ВМС. Он завис в нескольких метрах от палубы и ретировался при появлении американского вертолета.

Через некоторое время несколько скоростных катеров миновали конвой американских кораблей, не создав никаких проблем, после чего появился более крупный иранский корабль. Он шел за Boxer, соблюдая разрешенный интервал примерно в 500 м.

Чтобы предостеречь иранцев от возможного сближения, американцы подняли в воздух несколько вертолетов.

Когда в небе появился БПЛА Ирана, американцы его сбили.

Накануне об этом инциденте рассказал президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. По словам главы государства, Boxer "в рамках оборонительных действий" сбил иранский дрон, который, как утверждает Вашингтон, приблизился к американскому кораблю очень близко - на расстояние примерно в 1000 ярдов - 914,4 м. Президент утверждает, что иранский аппарат игнорировал многочисленные сигналы не приближаться к кораблю и даже угрожал безопасности корабля и его экипажа. "Дрон был немедленно уничтожен", - подчеркнул Трамп.

"Это последняя из многих провокационных и враждебных акций Ирана против кораблей, осуществляющих свою деятельность в международных водах. Соединенные Штаты сохраняют за собой право защищать своих военнослужащих, объекты и интересы", - пояснил глава государства.

Он также призвал другие страны осудить действия Тегерана и вместе с США защищать свои корабли в регионе.

В распространенном письменном заявлении официального представителя минобороны США Джонатана Хоффмана уточнили, что инцидент произошел в 10:00 утра по местному времени (08:30 мск). В это время Boxer проходил через международные воды пролива, когда к нему на "представляющую угрозу дистанцию" подошел БПЛА с фиксированным крылом, продолжил Хоффман.

"Корабль принял оборонительные действия против БПЛА для обеспечения безопасности корабля и своего экипажа", - подчеркнул представитель Пентагона.

Но глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не располагает информацией о потере беспилотника. Он разместил в твиттере изображение карты мира с выделенными силуэтами США и Ирана. Обозначенный красной точкой Ормузский пролив находится на южной границе Ирана, то есть на противоположном от Соединенных Штатов конце карты. Сообщение сопровождает единственное слово-подзаголовок: "Напоминание" (Reminder).

Его заместитель Аббас Аракчи не исключил, что США сбили собственный дрон.

"Мы не теряли никакого беспилотника ни в Ормузском проливе, ни где-то еще. Я беспокоюсь, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке собственный беспилотник", - написал замглавы МИД в твиттере.

В прошлом месяце ситуация была обратная: 20 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране заявил, что сбил разведывательный БПЛА США Global Hawk на юге Исламской Республики. Как сообщил телеканал Press TV, инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В КСИР утверждали, что американский дрон нарушил воздушное пространство страны.

Впрочем, это заявление опроверг представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан, по словам которого Иран не мог сбить американский беспилотник: их над иранской территорией нет.

Тем не менее, СМИ утверждали, что БПЛА США все же был сбит иранской ракетой, но произошло это в международном воздушном пространстве. Об этом сообщил агентству Reuters представитель вооруженных сил Соединенных Штатов.

После этого стало известно, что Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но вскоре отказался от этой идеи, писала The New York Times.

Изначально глава государства одобрил атаку на небольшое количество целей в Исламской республике, в частности, на радиолокационную станцию и ракетные батареи, но вскоре американским военным сообщили, что решение отменено по крайней мере на время, утверждалось в статье.

"Не было ясно, просто ли передумал Трамп по поводу ударов или администрация изменила планы по логистическим или стратегическим соображениям", - отмечается в материале.

После этого агентство Reuters со ссылкой на иранские правительственные источники сообщило, что в ту ночь

Тегеран получил предупреждение от президента США, что Вашингтон планирует нанести удар по Ирану.

В ответ на такую угрозу Тегеран предупредил США, что в этом случае существует риск "региональных и международных" последствий удара по стране. Послание Трампа и ответ Ирана передавались при посредничестве Омана.

Лидия Мисник