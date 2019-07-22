В Индии назвали условия продолжения работ с Россией по истребителю пятого поколения

ЦАМТО, 19 июля. Индия готова вернуться к вопросу о сотрудничестве с Россией в разработке или приобретении истребителя пятого поколения после того, как он будет принят на вооружение в российской армии и покажет себя в деле.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"Если вы имеете в виду самолет пятого поколения (Су-57 – ред.), то вопрос пока не рассмотрен. Когда он будет поставлен к вам на вооружение – только тогда мы сможем принять для себя решение", – сказал маршал.

Ранее, в феврале этого года, замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук заявил "РИА Новости", что Москва готова продолжить работу с Индией по истребителю пятого поколения с учетом наработок по Су-57.

В 2018 году в ФСВТС отмечали, что проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, но есть возможность вернуться к диалогу.

По действующему контракту с Минобороны России первый Су-57 поступит в войска в 2019 году, второй – в 2020 году. Всего к настоящему времени заказано 76 истребителей пятого поколения, передает "РИА Новости".