ВМС Франции приняли шестой фрегат класса FREMM

ЦАМТО, 19 июля. Генеральный директорат по вооружениям (DGA) Министерства вооруженных сил Франции сообщил о состоявшейся 16 июля в Бресте церемонии приемки шестого многоцелевого фрегата класса FREMM – (D651) "Норманди".

Новый фрегат предназначен для ВМС страны.

Приемка состоялась после завершения совместно проведенных DGA, ВМС Франции и подрядчиком испытаний, целью которых являлась проверка соответствия корабля предъявляемым требованиям.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под управлением OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation). Всего на вооружение ВМС Франции должно быть принято 8 фрегатов серии. Первые 6 кораблей будут поставлены в противолодочной версии, 7-й и 8-й фрегаты будут построены в варианте ПВО.

Компания DCNS (ныне Naval Group) передала ВМС Франции головной фрегат класса FREMM, (D650) "Акитэн", 23 ноября 2012 года. 12 июня 2015 года французскому флоту был передан второй фрегат серии – (D652) "Прованс" (формально третий с учетом поставленного ВМС Египта "Норманди"), 16 марта 2016 года – третий (D653) "Лангедок", 11 апреля 2017 года – четвертый, (D654) "Овернь" (Auvergne), 18 июля 2018 года пятый – (D655) "Бретань".

Naval Group приступила к постройке "Норманди" в начале 2017 года. Церемония спуска корабля на воду состоялась 1 февраля 2018 года.

В настоящее время на предприятии Naval Group в Лорьяне ведется строительство следующих фрегатов серии в версии ПВО. Планируется, что "Эльзас" и "Лорейн", будут поставлены ВМС Франции в 2021 и 2022 годах.

Кроме того, Naval Group с 2023 года намерена начать реализацию программы постройки средних фрегатов FTI. Резка первой стали для этих кораблей должна начаться в октябре 2019 года.