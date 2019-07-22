Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ

ЦАМТО, 19 июля. Индия обратилась к России с предложением о модернизации состоящих на вооружении ВВС страны истребителей Су-30МКИ, заявил в интервью "Красной звезде" главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

По его словам, "мы очень довольны программной модернизацией МиГ-21, МиГ-27 и МиГ-29. Сейчас их модернизировали до более современных платформ с новыми системами вооружения и авионики. В недавних учениях мы их применяли и остались весьма довольны результатами. Поэтому теперь рассматриваем возможность модернизации Су-30(МКИ), которые эксплуатируем порядка 20 лет. Соответственно, их авионика и системы вооружения также требуют модернизации. Мы запросили от российской стороны предложения по модернизации в соответствии с текущими потребностями".

Как напоминает "РИА Новости", в феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с учетом длительной эксплуатации в Индии парка истребителей Су-30МКИ, открывается возможность по модернизации этих самолетов с продлением сроков их эксплуатации.