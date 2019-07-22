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22.07.2019
ТАСС

Источник: приемочные испытания тренажера для Ил-112В начнутся в 2020 году

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Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112В
Салон тренажера военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Окончательный облик кабины самолета пока не определен, добавил собеседник ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Начало приемочных испытаний тренажеров для экипажей перспективных легких транспортных самолетов Ил-112В запланировано на 2020 год. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в авиационной отрасли.

Для Ил-112В предусмотрен процедурный тренажер, комплексный тренажер и учебный компьютерный класс. "Сейчас процедурный тренажер выходит на предварительные испытания. Также предварительные испытания по компьютерному классу должны быть завершены в марте 2020 года. К концу 2020 года выход на приемочные испытания", - сказал он.

Источник отметил, что в аппарат время от времени приходится вносить изменения, поскольку окончательный облик кабины нового самолета еще не определен.

Собеседник агентства сообщил, что сейчас разрабатывается полноценный электронный макет Ил-112В. Это позволит создать в случае необходимости компьютерный класс на базе VR-технологий, где можно будет в режиме реального времени в очках походить по самолету, открыть любые люки, заглянуть в любое место.

Он также рассказал, что первый экипаж, который поднял новый Ил-112В в воздух, готовился на экспериментальном образце процедурного тренажера. "По оценке экипажа после первого вылета, динамика полета, которая была отработана на пилотажном стенде, была очень близка по ощущениям к той, которую экипаж почувствовал на первом вылете. Именно эта математическая модель передана центру "Динамика" для реализации на комплексном тренажере и процедурном", - сказал источник, добавив, что таким образом подготовка экипажей будет проходить в очень близких к реальному самолету условиях.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Турбовинтовой самолет предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. По заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 т груза на расстояние 1200 км и садиться и взлетать с аэродромов с полосой 1500-1800 метров. По данным ПАО "Ил", максимальная взлетная масса самолета составит 21 т. 30 марта самолет выполнил первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
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Ил
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ИТ
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