На данный момент возможность приобретения Як-130 для ВВС Индии не рассматривается

ЦАМТО, 19 июля. Як-130 – это очень хороший самолет с прекрасной видимостью из кабины и продвинутой авионикой. С помощью экранов в кабине на нем можно моделировать боевое применение разных типов самолетов, практически любого истребителя.

Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

По его словам, "на личном опыте я оценил его маневренные возможности, выполнив с российским летчиком несколько фигур высшего пилотажа".

В то же время, как отметил Бирендер Сингх Дханоа, "на данный момент мы не рассматриваем возможность его приобретения для ВВС Индии. Для подготовки пилотов в настоящее время у нас используется два типа тренировочных самолетов: PC-7 и HJT-16 (Киран). Корпорация HAL находится в процессе организации производства тренировочных самолетов HTT-40 и HJT-36. Но если у нас будет такая потребность, то Як-130 – очень хороший вариант, который мы сможем рассмотреть в перспективе".