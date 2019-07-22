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22.07.2019
ЦАМТО

Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с РФ в Арктике

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 19 июля. США нужны шесть новых ледоколов, чтобы успешно конкурировать с Россией в Арктике. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.

"Нам нужны как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет", – заявил вице-адмирал на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС.

Он также заявил, что Россия создала в Арктике шесть новых баз и построила шесть новых ледоколов, отмечает агентство.

Как напоминает "РИА Новости", в апреле Пентагон заключил контракт на строительство ледокола тяжелого класса для Береговой охраны в рамках программы Polar Security Cutter (PSC), в соответствии с которой планируется построить три подобных корабля.

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Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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