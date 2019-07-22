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22.07.2019
Военное обозрение

На "каждый" USS "Boxer" найдётся "Рубеж-МЭ" с Х-35УЭ

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Очередное обострение между США и Ираном актуализировало иранскую риторику о формировании эффективной системы береговой обороны. Связана такая риторика в том числе и с участившимися (в очередной) раз проходами американских военных кораблей в непосредственной близости от территориальных вод Ирана.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним также, что президент США Дональд Трамп заявил о сбитом иранском беспилотнике с борта универсального десантного корабля ВМС США USS Boxer. Несмотря на то, что официальные власти Ирана атаку на беспилотник опровергают, в блогосфере появились заявления о том, что тому же "Боксеру" было бы гораздо менее безопаснее подходить к иранским территориальным водам, если бы у ВМС Ирана в распоряжении имелись современные береговые ракетные комплексы.

При этом отсылка идёт и к БРК тактического назначения "Рубеж-МЭ", который был продемонстрирован несколько дней назад на площадке 9-го Международного военно-морского салона (МВМС) в Санкт-Петербурге.

Характеристики этого БРК таковы, что его можно использовать не только для защиты военно-морских баз и иных береговых объектов, но и для контроля территориальных вод и проливов. Именно возможность контроля проливных зон с помощью БРК "Рубеж-МЭ" вызвала особый интерес у иранских экспертов. Видимо, как вариант для осуществления контроля в районе Ормузского пролива. Ширина пролива на наиболее узком участке – около 54 км. При этом дальности пуска ракет "Рубежа-МЭ" – от 7 до 260 км. Таким образом, тот же Иран мог бы защищать свои интересы с помощью этого БРК не только в Ормузском проливе, но в территориальных водах Персидского залива – на всей протяжённости.

Из важных характеристик "Рубежа-МЭ": высота развёртывания комплекса – до 1000 метров над уровнем моря; дальность обнаружения целей пассивной РЛС – до 750 км, активной РЛС – до 250 км; число одновременно обнаруживаемых целей – до 200; температурный режим работы – от минус 40 до плюс 50 при влажности до 98 процентов и любых метеоусловиях, включая дождь, туман или снег; боекомплект - четыре Х-35УЭ.

Источник изображения: topwar.ru

ПКР "Рубеж-МЭ" может применяться как в одиночном варианте, так и в составе дивизиона (бригады) – с пуском противокорабельных Х-35УЭ ракет залпом с автоматическим распределением по целям. Ракетами "Рубежа-МЭ" можно уничтожать как отдельные корабли, так и военно-морские корабельные группы. Дополнительно - уничтожать береговые цели. Итоговый вариант: получение господства на море на площади по дальности применения ракет.

Другими словами, на каждый USS "Boxer" (и не только) найдётся "Рубеж-МЭ" с Х-35УЭ от Калужского приборостроительного завода "Тайфун".

БРК заинтересовались, кстати, не только иранские эксперты.

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