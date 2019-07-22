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22.07.2019
Lenta.ru

"Адмирал Кузнецов" вблизи Сирии признали бесполезным

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Тезис о полезности единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" для проведения операций в Сирии и других странах выглядит как минимум спорным, пишет "Звезда".

"Решающую роль в боевых операциях российских войск в Сирии сыграл отнюдь не авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", находившийся там очень непродолжительное время в порядке фактически исследовательского похода, а сухопутные контингенты ВС [Вооруженные силы] РФ, в том числе авиация с базы ВКС [Воздушно-космических сил] Хмеймим", — отмечает еженедельник.

Там же отмечается, что "с точки зрения обороны собственной территории на основных стратегических направлениях большие авианосцы для России явно избыточны и строить их незачем".

В июле эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил, что России вместо ремонта "Адмирала Кузнецова" следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень" или малых ракетных катеров (МРК).

В октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ) в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец "Адмирал Кузнецов", утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров. Корабль после инцидента отбуксировали на 35-й СРЗ.

В марте того же года "Адмирал Кузнецов" возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. Американский журнал отмечает, что заложенный в 1983 году в СССР авианосец введен в эксплуатацию только в 1995-м, уже в России. После аварии в 1996-м корабль до 1998-го находился на ремонте. После этого "Адмирал Кузнецов", согласно The National Interest, "периодически выезжал в Средиземное море, как правило, с большой помпой", и только в ноябре 2016-го принял участие в своей первой боевой операции (в Сирии), потеряв два самолета: МиГ-29К и Су-33.

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
Су-33
Проекты
1143 Кречет
885 Ясень
Авианосец
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