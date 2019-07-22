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22.07.2019
ТАСС

Цену новейшего бронетранспортера на платформе "Бумеранг" снизят минимум в три раза

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Один из вариантов боевой машины на базе платформы "Бумеранг".
Один из вариантов боевой машины на базе платформы "Бумеранг".
Источник изображения: iz.ru

Гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий заявил, что при снижении стоимости БТР на шасси "Бумеранг" будет иметь "хороший экспортный потенциал"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Стоимость перспективного бронетранспортера на платформе "Бумеранг" будет снижена как минимум в три раза за счет замены комплектующих с завышенной рыночной ценой. Об этом ТАСС рассказал Александр Красовицкий, генеральный директор "Военно-промышленной компании" (ВПК), где производят бронетранспортеры.

"Я думаю, разделить на три [нынешнюю стоимость] - это минимум, что мы сделаем", - сказал Красовицкий. - "Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой и ужаснулись. Отданы были все работы 10 лет назад фирмам, которые являлись монополистами, которые в пять-шесть раз завышали стоимость всего, что есть внутри."

Глава ВПК отметил, что при снижении стоимости БТР на шасси "Бумеранг" будет иметь "хороший экспортный потенциал".

"Бумеранг" будет коммерческая, недорогая, очень эффективная машина, с хорошей грузоподъемностью и самое главное с хорошей защищенностью, а еще не менее важно с очень удобной посадкой/высадкой бойцов через заднюю аппарель", - подчеркнул собеседник агентства.

Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная платформа разработки ВПК. На ее основе была создана одноименная БМП, впервые показанная в 2015 году публике на параде Победы. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-миллиметровой пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Корнет
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4 комментария
№1
22.07.2019 09:45
Когда в нашем ВПК уберут "эффективных менеджеров" и он будет работать на оборону страны.
0
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№2
22.07.2019 09:47
Цитата, aleks55 сообщ. №1
Когда в нашем ВПК уберут "эффективных менеджеров" и он будет работать на оборону страны.

И кем вы предлагаете заменить "эффективных менеджеров" ?
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№3
22.07.2019 15:22
А вот тут на 40т против 34т Бумера чертежи как выходит даже борт против тандемного ПТУР ТОУ2 50+900 достаточно брони и круговые обзоры всем и низкое давление на грунт (не тока тока асфальт, а как у БТР80 в2+ раза ниже давление и вес на колесо), абсолютно неубиваемая ходовая и прочее. Шутка юмора в том что я реально обсуждал корпус Бумеранга с важной шишколй в проекте и это не шутка, ну раз они в МО так и не сошлись я таки слилпроект. приветствуеться критика!!! ломайте меня полностью мол вот поэтому вот так я не прав
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№4
22.07.2019 15:46
Цитата, Tornado сообщ. №2
И кем вы предлагаете заменить "эффективных менеджеров" ?
"Не эффективными менеджерами". :)
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