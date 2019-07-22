Боевики в Сирии показали нанесение удара по КамАЗу из ПТРК

Находит своё подтверждение информация о том, что у боевиков в провинциях Хама и Идлиб существенно увеличились возможности по поражению техники после поставок противотанковых ракетных комплексов. Накануне один из представителей террористической группировки "Фронт освобождения Сирии" (*запрещена в России), называющей себя "сирийской оппозицией", рассказал о получении ПТРК. Ранее в ближневосточных СМИ проходила информация о поставках вооружений и боеприпасов с территории Турции. Сирийская правительственная армия уже который месяц безуспешно пытается перекрыть каналы таких поставок.

Источник изображения: topwar.ru

В сети боевики опубликовали ролик применения ПТУР против армейского грузового автомобиля. Грузовик походит на двухосный КамАЗ.

Обстрел из противотанкового ракетного комплекса осуществляли представители так называемой "сирийской свободной армии", активно поддерживаемой Турцией и действующей в северных районах Сирии. Наиболее сильными позиции ССА остаются на севере провинций Алеппо и Хама. Именно в Хаме, как заявлено, и было осуществлено поражение армейского грузовика, принадлежавшего, по некоторым данным, САА или союзническим формированиям. Когда именно осуществлялась эта съёмка, не сообщается.

Между тем, из Сирии продолжают приходить сообщения о том, что САА испытывает серьёзные проблемы с выбиванием боевиков с их позиций в Хаме. Террористы удерживают ключевые районы, включая высоты, с которых имеют возможность осуществлять обстрелы колонн сирийских войск. Горные районы позволяют боевикам укрываться от ударов авиации.