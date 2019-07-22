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22.07.2019
Известия.ru

Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

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Источник изображения: iz.ru

В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну. Эксперимент проводился в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

В Москве завершился международный эксперимент SIRIUS, в рамках которого экипаж четыре месяца провел в изоляции, моделируя полет на Луну. Эксперимент проводился в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

В состав экипажа вошли командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Анастасия Степанова, Аллен Миркадыров (США) и Рейнхолд Повилаитис (США), врач Стефания Федяй.

Космонавты выполнили основные этапы реального полета на Луну. 19 марта они зашли в экспериментальный комплекс, а 23 мая виртуально высадились на поверхности спутника Земли. В этом им помогли специализированные костюмы со шлемами виртуальной реальности, которые разрабатывались ИМБП совместно с компанией Sci-R и механико-математическим факультетов МГУ им. М. В. Ломоносова.

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Россия
США
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Луна
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