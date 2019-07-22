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22.07.2019
Известия.ru

В Boeing раскрыли финансовые потери из-за проблем с 737 МАХ

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lannis Waters

Потери авиаконцерна Boeing за II квартал 2019 года из-за приостановки эксплуатации модели 737 MAX составят $5,6 млрд. Об этом в четверг, 18 июля, говорится на сайте компании.

Boeing обещает опубликовать полный отчет за данный период 24 июля. Также компания прогнозирует, что себестоимость производства лайнеров 737 MAX возрастет на $1,7 млрд во II квартале. Это связано с увеличением продолжительности производства воздушных судов.

В настоящее время в нескольких странах мира полностью приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX из-за обнаруженных неполадок с датчиками угла атаки, из-за которых, предположительно, произошли авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта и в Индонезии в октябре 2018 года. Жертвами крушений стали 346 человек.

Ранее в июне более 400 пилотов подали общий иск в суд против компании за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX. По данным СМИ, полеты на лайнерах этой модели не возобновятся по меньшей мере до конца года.

7 июля сообщалось, что компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX, поскольку от покупки воздушных судов этой модели отказался лоукостер Flyadeal из Саудовской Аравии.

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Страны
Индонезия
Саудовская Аравия
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
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