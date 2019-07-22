Сербия приобретает переносной зенитный ракетный комплекс Mistral 3

В ходе состоявшегося 15-16 июля 2019 года официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию состоялось подписание контракта министерством обороны Сербии на приобретение у европейского объединения MBDA переносных зенитных ракетных комплексов Mistral 3. Сербия стала 32-м заказчиком зенитных ракет семейства Mistral.

Переносной зенитный ракетный комплекс MBDA Mistral 3 (c) MBDA

Согласно данным министерства обороны Сербии, в рамках контракта закуплены 18 пусковых установок и 50 зенитных управляемых ракет Mistral 3. Кроме того, контракт предусматривает совместное проведение работ по интеграции ракет Mistral 3 в состав вооружения сербского самоходного зенитного артиллерийского (зенитно-артиллерийского) комплекса ПАСКАС-16, что, видимо, в перспективе должно повлечь дополнительные закупки ракет этого типа (cейчас на двух изготовленных опытных образцах ПАСКАС-16 используются переделанные советские ракеты Р-73Э класса "воздух-воздух").