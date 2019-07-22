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22.07.2019
bmpd.livejournal.com

Модернизированная нигерийская бронированная машина ARA II класса MRAP

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Модернизированный нигерийский MRAP ARA II

6 июля 2019 года в столице Нигерии городе Лагос на праздновании Дня вооруженных сил страны нигерийская частная компания Proforce Limited , специализирующаяся в основном на выпуске защитного снаряжения, бронировании автотранспорта и производстве легкой бронетехники, презентовала модернизированный бронированный автомобиль ARA II класса MRAP с колесной формулой 4х4.

Бронированный автомобиль Ara 2 отличается от более ранних разработок интегральным корпусом монококовой конструкции. Уровень защиты бронированной машины повышен со STANAG уровня 3 до STANAG уровня 4a и увеличена вместимость до 13 военнослужащих.

Сообщается, что нигерийская армия получила 13 бронеавтомобилей данного типа.

Еще немного творчества нигерийских мастеров огня и металла

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  • В новости упоминаются
Страны
Нигерия
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