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22.07.2019
Известия.ru

"Буревестник" назвали оружием возмездия России в ядерной войне

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой является оружием возмездия, которое Россия применит после межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом пишет в "Российской газете" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, именно "Буревестник" должен будет закончить разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора и не оставит ей шансов на выживание. При этом ракете не могут угрожать средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, так как они будут практически уничтожены ранее МБР.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

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