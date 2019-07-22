"Буревестник" назвали оружием возмездия России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" с малогабаритной ядерной энергоустановкой является оружием возмездия, которое Россия применит после межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом пишет в "Российской газете" военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, именно "Буревестник" должен будет закончить разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора и не оставит ей шансов на выживание. При этом ракете не могут угрожать средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, так как они будут практически уничтожены ранее МБР.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.