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22.07.2019
Интерфакс-АВН

Индия определяет характеристики боевого самолета для тендера на 114 истребителей - ВВС

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МиГ-35УБ
МиГ-35УБ.
Источник изображения: Корпорация "МиГ"

Москва. 19 июля. ИНТЕРФАКС - Индийский тендер на 114 истребителей предполагает передачу технологий, тип боевого самолета для заказа еще не определен, сообщил начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.

"В настоящее время мы сформулировали заказ на 114 истребителей в рамках совместного производства. Это касается программы "Сделано в Индии", для которой будет отобран тот тип боевого самолёта, который мы сможем создать на своей территории силами нашей авиационной индустрии, конечно, при условии передачи нам технологий", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Однако пока мы находимся на начальном этапе - предстоит ещё определить тип боевого самолёта, который нам нужен", - сказал начальник штаба ВВС Индии.

Он заявил, что в ходе визита в Россию ознакомился с российским истребителем МиГ-35.

"В Кубинке мне довелось увидеть МиГ-35, который претерпел серьёзные изменения и модернизацию. Это совершенно новый самолёт - очень интересный. Но для нас система закупок остаётся прежней. Если есть потребность в какомлибо типе самолётов, мы проводим тендер на соответствие всем заявленным характеристикам. И к рассмотрению на следующих этапах приступаем только после того, как наш лётчикиспытатель произведёт на предлагаемом самолёте ознакомительный полёт", - сказал индийский военачальник.

В феврале источник в сфере военно-технического сотрудничества сказал "Интерфаксу", что для участия в индийском тендере помимо МиГ-35 Россия предложит Су-35. "На этот тендер на 110 легких истребителей будут выставлены как МиГ-35, так и Су-35. Потому что пока неизвестна точная конфигурация пожеланий индийского заказчика", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание Jane's сообщило, что министерство обороны Индии выпустило официальный запрос для планируемой закупки 110 многоцелевых истребителей для ВВС страны. В нем отмечалось, что более 90 самолетов должны быть построены в Индии.

Источники в министерстве обороны Индии сообщали, что стоимость программы закупки оценивается в $15-$18 млрд.

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МиГ-35
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
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