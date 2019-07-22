Всем морем: подлодки будут спасать тральщики и катера-охотники

Военно-морской флот кардинально меняет систему оказания помощи терпящим бедствие субмаринам. Теперь к операциям по спасению экипажей подводных лодок будут привлекаться все возможные средства, а не только суда аварийных служб. Об этом "Известиям" сообщили в главкомате ВМФ. На флоте учли опыт аварий последних лет, и поэтому с будущего года в поиске попавших в беду субмарин будут задействовать противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера. Действия надводных сил по спасению моряков-подводников начнут отрабатывать на всех флотах уже с 2020 года. По словам экспертов, новый метод позволит в разы сократить время поисковой операции и в конечном счете сохранить много жизней.

Военно-морской флот кардинально меняет систему оказания помощи терпящим бедствие субмаринам. Теперь к операциям по спасению экипажей подводных лодок будут привлекаться все возможные средства, а не только суда аварийных служб. Об этом "Известиям" сообщили в главкомате ВМФ. На флоте учли опыт аварий последних лет, и поэтому с будущего года в поиске попавших в беду субмарин будут задействовать противолодочные корабли, тральщики и противодиверсионные катера. Действия надводных сил по спасению моряков-подводников начнут отрабатывать на всех флотах уже с 2020 года. По словам экспертов, новый метод позволит в разы сократить время поисковой операции и в конечном счете сохранить много жизней.

Учения, во время которых были отработаны все новые элементы операции по поиску подводной лодки и спасению ее экипажа, уже прошли на Северном флоте, уточнили в главкомате ВМФ. По их итогам было принято решение распространить эту практику по объединениям Военно-Морского Флота.

— Раньше в поисковых операциях участвовали только корабли аварийно-спасательных служб, — рассказал "Известиям" руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников капитан I ранга Игорь Курдин. — Учения по спасению экипажей подводных лодок с привлечением всех возможных средств — очень правильное решение. И тральщики, и противодиверсионные катера, и тем более противолодочные корабли очень эффективны в поиске субмарин. В случае аварийной ситуации необходимо использовать все возможности.

В советские времена учебные спасательные операции проводились на флоте регулярно. Однако после 1991 года эта практика прекратилась на много лет, косвенным итогом чего стала, например, гибель "Курска", считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В 2005 году глубоководный аппарат АС-28 запутался в сетях и пришлось обращаться к британским специалистам. Только благодаря этому экипаж был спасен, — напомнил он. — Терпящая бедствие подводная лодка — это экстремальная ситуация, когда на счету каждая минута. Это требует привлечения всех имеющихся средств. Даже если корабль не оснащен аппаратурой поиска подводных объектов, он всё равно может оказаться полезным — например, экипаж субмарины может увидеть аварийный буй.

К экспериментальным маневрам на Северном флоте впервые были привлечены все средства, которые имеют возможность отыскать затонувшую лодку и ее экипаж. В частности, на одном из этапов самолеты и вертолеты должны были найти подводников на поверхности моря — по легенде, часть экипажа смогла выбраться самостоятельно. Самолетам предстояло обнаружить в заданном районе "членов экипажа", роль которых выполняли манекены, сбросить спасательный плот и передать координаты вертолетам.

В ключевом этапе учений — поиске затонувшей лодки и эвакуации экипажа — принимали участие реальные подводники. На поиски моряков дизель-электрической субмарины "Владикавказ" были направлены все корабли и суда, способные находить объекты под водой: противолодочные корабли, тральщики, противодиверсионный и гидрографический катера. В итоге гидроакустики оперативно смогли установить контакт с подводным кораблем. По переданным координатам к месту "аварии" подошло спасательное судно. С помощью аппарата АС-34 "подводников" подняли на борт.

Как сообщали "Известия", в прошлом году в ходе операции по поиску разбившегося вертолета Ка-29 были впервые применены подводные беспилотные аппараты комплекса "Диамант". Этот комплекс входит в состав противоминного оборудования минного тральщика "Александр Обухов". Корабль сумел с помощью гидроакустических средств быстро просканировать дно в заданном районе, обнаружить обломки в 6 км от берега на глубине около 40 м, а затем идентифицировать их с помощью беспилотников.

В октябре прошлого года водолазы Тихоокеанского флота в ходе учебной спасательной операции опустились на на глубину 416 м в водолазном колоколе. После выхода на грунт были отработаны нормативы по присоединению шлангов подачи воздуха к условному отсеку подводной лодки.