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22.07.2019
Независимое военное обозрение

Марку Эсперу нелегко будет находиться в тени предшественника

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Доктор Эспер во время слушаний в Конгрессе США. Фото Reuters
Доктор Эспер во время слушаний в Конгрессе США. Фото Reuters.

Чем для Москвы может обернуться утверждение в должности нового главы Пентагона

Кандидат на пост министра обороны Марк Эспер заявил сенаторам на слушании, посвященном утверждению его в должности главы Пентагона, что его взгляды во многом совпадают с позицией Джима Мэттиса. Возможно ли, что Эспер слукавил, отвечая на прямой вопрос сенатора от штата Мичиган, демократа Гари Питерса: "Будете ли вы министром обороны с собственным мнением, близким к позиции Маттиса или предпочтете согласие с президентом Трампом…"? Марк Эспер был убедителен, объявив, что выбор между этими именами сложен, но все же он придерживается пути предшественника в военном строительстве и главными своими задачами считает повышение смертоносности ВС США, укрепление альянсов с союзниками и реформирования Пентагона с целью более эффективного использования ресурсов, предоставленных американским военным. Он также подчеркнул, что прикладывает максимум усилий для укрепления НАТО.

Представивший Эспера как кандидата на пост министра обороны на слушаниях в Капитолии, сенатор от штата Вирджиния демократ Тим Кейн в поддержку своего протеже заявил: "Большинство из нас были очень обескуражены отставкой секретаря Маттиса, и мы надеялись, что преемник сможет продемонстрировать тот же уровень искренности и принципиальности, а также готовность оставаться независимым даже в самых сложных обстоятельствах… Я считаю, что у доктора Эспера есть эти качества".

Напомним, что помимо жесткой позиции в отношении Москвы Джим Мэттис прямолинейно высказывался за военный союз с Китаем, против России. Риторика в Пентагоне с его уходом значительно поменялась. Теперь Москва, как угроза, практически ушла на второй план, уступив пальму первенства Пекину. Например, американская пресса, обсуждая необходимость форсировать разработку гиперзвукового оружия, в первую очередь указывает, что таковое уже есть у Китая, и лишь затем вскользь говорит о российских "Кинжалах" и "Авангардах". На страницах National Interest и других изданий в первую очередь речь заходит о сравнении боевого потенциала авиации или флота НОАК и Пентагона, а Россию поминают в связи с тем, что ее экономика вряд ли выдержит взятый ею темп перевооружения армии, или когда речь заходит о том, что реальные тактикотехнические характеристики российских ракет Р77 класса "воздух–воздух" не соответствуют даже скромным запросам индийских ВВС.

В целом Марк Эспер уже продемонстрировал свои приоритеты, будучи исполняющим обязанности главы Пентагона. Его позиция по отношению к Китаю ясна. Для НАТО он вряд ли сможет предложить чтото новое и продолжит выдавливать из членов альянса вожделенные 2% от ВВП на военные нужды. В Сирии, правда, намечаются некоторые изменения, Британия и Франция усилят там свое военное присутствие. Вокруг Ирана, в регионе Персидского залива, постепенно будут накапливаться военные силы и средства, а ситуация будет поддерживаться в состоянии на грани мира и войны. Украину Пентагон также будет держать в черном теле. В отношениях с Москвой возможны некоторые сдвиги в сторону потепления, поскольку не она теперь главный враг, а Пекин. Но при этом санкционная удавка останется на шее России, как и прежде, и учения НАТО у ее границ продолжатся с неизменной интенсивностью. С Анкарой американские военные будут играть по неизменным правилам, с использованием "кнута и пряника". Во всех частях планеты, где Америка имеет свои интересы, Пентагон продолжит действовать по давно отработанным правилам.


Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

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