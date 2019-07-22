В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.

В интервью телеканалу NTV, опубликованном в четверг, 18 июля, он указал на снижение потенциала НАТО на южных рубежах в связи с решением Вашингтона.

"Предлагать США воздержаться от шагов, которые нанесут урон нашим двусторонним отношениям, — наше естественное право", — сказал Акар.

При этом он подчеркнул, что исключение Анкары из проекта, "согласно одностороннему решению, не является справедливым и законным".

17 июля помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг отметил, что Вашингтон "был последовательным" в том, что Турция не может обладать С-400 и F-35 одновременно, поэтому решение о выводе Анкары из программы по истребителям неудивительно.

При этом представитель Пентагона добавил, что решение о том, должна ли Турция оставаться членом НАТО после покупки С-400, следует принимать альянсу, это не является прерогативой США. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг ранее указал, что ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из альянса в связи с поставками С-400.

Накануне в США заявили, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 начались 12 июля и, предположительно, продлятся до апреля 2020 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией важнейшим соглашением в современной истории страны и выразил надежду на совместное производство.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО "должно быть счастливо", что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.