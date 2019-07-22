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22.07.2019
Интерфакс-АВН

США намерены продолжить диалог с Россией по контролю над вооружениями - госдеп

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : AgnosticPreachersKid

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - США подтвердили союзникам НАТО, что Вашингтон планирует и дальше вести диалог с Россией по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, сообщает в четверг американское внешнеполитическое ведомство.

"США подтвердили намерение продолжать взаимодействие с Россией в установленном порядке по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, а также информировать союзников об этих дискуссиях", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус.

В то же время, подчеркнула она, США "ясно выразили свои опасения в связи с разработкой и развертыванием Россией нестратегического ядерного вооружения и в связи с недостаточной прозрачностью (в этой сфере - ИФ)".

С такими заявлениями, сообщает госдеп, выступили перед Североатлантическим советом заместитель госсекретаря США Джон Салливан и замгоссекретаря США по стратегической стабильности Андреа Томпсон в связи с недавними консультациями по стратегической стабильности в Женеве.

Салливан в своем выступлении подчеркнул важность модернизации контроля над ядерными вооружениями в соответствии со стремлениями президента США Дональда Трампа.

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