США намерены продолжить диалог с Россией по контролю над вооружениями - госдеп

Вашингтон. 18 июля. ИНТЕРФАКС - США подтвердили союзникам НАТО, что Вашингтон планирует и дальше вести диалог с Россией по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, сообщает в четверг американское внешнеполитическое ведомство.

"США подтвердили намерение продолжать взаимодействие с Россией в установленном порядке по вопросам безопасности и контроля над вооружениями, а также информировать союзников об этих дискуссиях", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа США Морган Ортагус.

В то же время, подчеркнула она, США "ясно выразили свои опасения в связи с разработкой и развертыванием Россией нестратегического ядерного вооружения и в связи с недостаточной прозрачностью (в этой сфере - ИФ)".

С такими заявлениями, сообщает госдеп, выступили перед Североатлантическим советом заместитель госсекретаря США Джон Салливан и замгоссекретаря США по стратегической стабильности Андреа Томпсон в связи с недавними консультациями по стратегической стабильности в Женеве.

Салливан в своем выступлении подчеркнул важность модернизации контроля над ядерными вооружениями в соответствии со стремлениями президента США Дональда Трампа.